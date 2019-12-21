Рішення про транзит газу передбачає відгук майбутніх арбітражів, - Оржель

Пакетне рішення щодо транзиту російського газу через Україну передбачає виплату компанією "Газпром" (Росія) Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" близько 3 млрд доларів за рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма до кінця, після чого Україна перегляне позиції щодо майбутніх арбітражів і відкличе.

Про це сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми врегулюємо питання майбутніх арбітражів... в цьому випадку пакетне рішення передбачає перегляд позицій щодо майбутніх арбітражів, тобто рішення про 3 млрд доларів чітко визначено, а рішення про решту будуть безпосередньо в рамках пакету відкликані", - сказав він.

У свою чергу виконавчий директор групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко уточнив, що не залишиться ніяких відкритих позовних вимог з якої-небудь сторони після того, як це пакетне рішення буде впроваджено.

"Цей пакетний варіант передбачає, що коли підписана угода з врегулювання, за якою "Газпром" сплатить грошовими коштами до Нового року 3 млрд доларів, з урахуванням пені і відсотків усіх, які були нараховані за рішенням Стокгольмського арбітражу, також це буде угода щодо врегулювання поточних арбітражних процесів, які є між "Нафтогазом" і "Газпромом", і також це буде не одне, а кілька угод, які забезпечать продовження транзиту", - сказав він.

При цьому Вітренко наголосив, що у цей пакетну угоду не увійшли позовні вимоги групи "Нафтогаз" до Росії щодо втрачених в Криму активів.

"Жодним чином це не зазначено в протоколі - це окремий процес, сторонами цього процесу є держава в особі Росії, яка відповідає за відповідним позовом, і НАК і в цьому протоколі це ніяк не вказується", - наголосив він.

У свою чергу російське інформагентство "ТАСС" з посиланням на слова глави "Газпрому" Олексія Міллера повідомляє, що "Газпром" і уряд України мають намір підписати мирову угоду, за якою будуть зняті претензії Антимонопольного комітету України.

"Газпром" і уряд України підпишуть мирову угоду про зняття претензії Антимонопольного комітету України", - сказав Міллер.

Претензії АМКУ становлять 172 млрд гривень, включаючи штраф і пені.

Як повідомляли Українські Новини, Олексій Оржель також заявив про те, що протокол домовленостей про продовження транзиту російського газу через територію України не містить домовленостей про прямі постачання російського газу.