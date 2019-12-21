Транзитний договір на 5 років буде мати можливість його пролонгації ще на 10 років, - Оржель

Новий контракт на транзит російського газу через Україну в Європу буде укладений на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років.

Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель на брифінгу, передають Українські Новини.

"Транзит на 5 років передбачає можливість пролонгації на тих умовах, які зараз передбачені на перші 5 років, ще на наступні 10 років", - сказав він.

Міністр додав, що обсяги транзиту можуть бути переглянуті, або ж договір може бути продовжений на 10 років.

"Мінімально гарантовані обсяги транзиту - це 65 млрд куб. м газу в перший рік і 40 млрд куб. м газу в наступні 4 роки", - повідомив він.

При цьому Оржель заявив, що тариф на транзит російського газу буде збільшено.

Конкретна сума буде розрахована регулятором на підставі європейських методологій визначення тарифу, виходячи з обсягів транспортування.

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Як повідомляли Українські Новини, Україна і Росія домовилися що нового контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році становитиме 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.

Крім того, компанія "Газпром" (Росія) заплатить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" близько 3 млрд доларів за рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма до кінця 2019 року.