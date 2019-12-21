підписатися на розсилку
23.05 23.4
25.45 26
˟
21 грудня 2019, субота, 12:56 4
Америка 2019-12-21T13:15:01+02:00
Українські Новини
Будівництво "Північного потоку-2" зупинили через санкції США

Будівництво "Північного потоку-2" зупинили через санкції США

Анна Рудык
Північний потік-2, Санкції США, Дональд Трамп
Північний потік-2. Фото: rt.com
Північний потік-2. Фото: rt.com

Будівництво російського морського трубопроводу в обхід України "Північний потік-2" було зупинено через санкції, передбачені у підписаному президентом США Дональдом Трампом оборонному бюджеті. Про це йдеться в повідомленні компанії Allseas, яка займалася будівництвом.

Так, повідомляється, що компанія чекає вказівки, які містять роз'яснення відповідного органу США.

"В очікуванні вступу в силу закону про національний оборонний бюджет США на 2020 рік, компанія Allseas призупинила свою діяльність з будівництва "Північного потоку-2". Allseas буде діяти відповідно до норм законодавства США і чекає вказівки, які містять необхідні нормативні, технічні та екологічні роз'яснення відповідного органу США", - повідомили в компанії.

Як повідомляли Українські Новини, Конгрес США затвердив санкції проти Північного потоку-2: подробиці.

Також повідомлялося, що "Північний потік-2" піде в обхід територіальних вод Данії.

Більше новин про: Північний потік-2 Санкції США Дональд Трамп

Архів
Новини
Іноземні інвестори та банки згортають фінансування проектів через невизначеність щодо "зеленого" тарифу, - ЗМІ 13:02
Будівництво "Північного потоку-2" зупинили через санкції США 12:56
Олексій Оржель. Скріншот: трансляція 5 канал
Тариф на транзит російського газу буде збільшено, - Оржель 12:31
Пожежа в Одеському коледжі: люди не могли евакуюватися через закритий вихід 12:18
Рубль на вихідних трохи просів 11:53
більше новин
Фінансовий комітет ВР сфальсифікував результати голосування за чергову версію законопроекту про легалізацію азартних ігор, - ЗМІ 14:00
Єдину українську незалежну церкву розділив Епіфаній, - Філарет 13:13
Кияни закликали зупинити будівництво "Поділ Град Вінтаж", назвавши його незаконним, - ЗМІ 10:27
Прокурор Фільчаков викрив кілька казино у Харкові, які прикривали правоохоронці 10:12
У "Київметробуді" звільнили директора Василя Кобиля за зрив будівництва метро на Виноградар 18:54
більше новин
Кнопкодавів в Раді тепер будуть карати штрафами до 85 тис. гривень 18:55
Рада ухвалила Виборчий кодекс з пропозиціями Зеленського 13:59
Україна і Росія досягли принципової угоди з транзиту газу, - Шефчович 23:00
Підозрюваний у вбивстві Шеремета подав позов проти Зеленського, Авакова, Рябошапки і Коваля 15:09
Трамп підписав військовий бюджет США на 2020 з виділенням Україні $300 млн 08:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok