Будівництво "Північного потоку-2" зупинили через санкції США

Будівництво російського морського трубопроводу в обхід України "Північний потік-2" було зупинено через санкції, передбачені у підписаному президентом США Дональдом Трампом оборонному бюджеті. Про це йдеться в повідомленні компанії Allseas, яка займалася будівництвом.

Так, повідомляється, що компанія чекає вказівки, які містять роз'яснення відповідного органу США.

"В очікуванні вступу в силу закону про національний оборонний бюджет США на 2020 рік, компанія Allseas призупинила свою діяльність з будівництва "Північного потоку-2". Allseas буде діяти відповідно до норм законодавства США і чекає вказівки, які містять необхідні нормативні, технічні та екологічні роз'яснення відповідного органу США", - повідомили в компанії.

Як повідомляли Українські Новини, Конгрес США затвердив санкції проти Північного потоку-2: подробиці.

Також повідомлялося, що "Північний потік-2" піде в обхід територіальних вод Данії.