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21 грудня 2019, субота, 12:31 4
Економіка 2019-12-21T12:57:50+02:00
Українські Новини
Тариф на транзит російського газу буде збільшено, - Оржель

Тариф на транзит російського газу буде збільшено, - Оржель

Анна Рудык
Олексій Оржель, Транзит газу через Україну, транзит газу

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявляє про те, що тариф на транзит російського газу буде збільшено.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Враховуючи, що у нас є деяке зменшення гарантованих обсягів транспортування, сторони розуміють, що тариф повинен зростати. Тобто буде деяке збільшення тарифу на транспортування", - сказав він.

Конкретний тариф, за його словами, буде розрахований регулятором на підставі європейських методологій визначення тарифу, виходячи з обсягів транспортування.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Росія домовилися, що за новим контрактом про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році становитиме 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.

Також компанія "Газпром" (Росія) заплатить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" близько 3 млрд доларів за рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма до кінця 2019 року.

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