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21 грудня 2019, субота, 10:05 4
Життя 2019-12-21T11:00:02+02:00
Українські Новини
Netflix випустив перший сезон серіалу "Відьмак"

Netflix випустив перший сезон серіалу "Відьмак"

Анна Рудык
Відьмак, серіали, Netflix

Вчора, 20 грудня, стримінгова платформа Netflix опублікувала першу серію серіалу "Відьмак", заснованого на серії романів польського письменника Анджея Сапковського. Про це повідомляється в офіційному акаунті серіалу в Twitter.

Так, головну роль в серіалі зіграв Генрі Кавілл, він перевтілився в мисливця з надприродним, Геральта з Ривии.

Перший сезон буде складатися з восьми серій, який зможуть відразу подивитися глядачі Netflix.

Серіал буде оповідати про відьмака Геральте, мутанта, натренованого вбивати чудовиськ.

Головні ролі в серіалі виконали Генрі Кавілл (Геральта з Ривии), Аня Чалотра (Йеннифэр з Венгерберга) і Фрейя Аллан (принцеса Цірілла). Раніше актори поділилися характерами і предысториями своїх персонажів.

Як повідомляли Українські Новини, в кінці липня перший трейлер "Відьмака" від Netflix з'явився в мережі.

Також Українські Новини писали, що подивитися на вихідних: топ-10 серіалів за вибором українців в 2019.

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