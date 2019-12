Netflix випустив перший сезон серіалу "Відьмак"

Так, головну роль в серіалі зіграв Генрі Кавілл, він перевтілився в мисливця з надприродним, Геральта з Ривии.

Перший сезон буде складатися з восьми серій, який зможуть відразу подивитися глядачі Netflix.

Серіал буде оповідати про відьмака Геральте, мутанта, натренованого вбивати чудовиськ.

Головні ролі в серіалі виконали Генрі Кавілл (Геральта з Ривии), Аня Чалотра (Йеннифэр з Венгерберга) і Фрейя Аллан (принцеса Цірілла). Раніше актори поділилися характерами і предысториями своїх персонажів.

The day has come! Witcher Family, it's time to cheer.

These "episodes" you speak of are finally here. #TheWitcher is now streaming on @netflix. pic.twitter.com/koo3Zl0vKr