подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
20 июля 2019, суббота, 09:26 446
Политика 2019-07-20T10:18:56+03:00
Українські Новини
Зрелищный первый трейлер "Ведьмака" от Netflix появился в сети

Зрелищный первый трейлер "Ведьмака" от Netflix появился в сети

Платформа Netflix опубликовала первый тизер сериала "Ведьмак". В двухминутном ролике, который размещен на официальном YouTube-канале сервиса, создатели показали основных героев первого сезона шоу.

В ролике можно увидеть всех трех главных героев дебютного сезона телешоу – ведьмака Геральта из Ривии, в исполнении Генри Кавилла, чародейку Йеннифэр, которую играет Аня Чалотра, и принцессу Цири, эта роль досталась Фрейе Аллан. Кроме того, в кадре появляются Мианна Беринг в образе чародейки Тиссаи де Врие, Адам Леви, исполняющий роль друида Мышовура, Ройс Пирресон, играющий чародея Истредда, Анна Шаффер в образе чародейки Трисс Меригольд и Джоди Мэй в роли королевы Калантэ.

Слоган к трейлеру гласит "Худшие монстры — те, которых мы создаем". Также из ролика можно узнать о магических способностях некоторых персонажей. Также показаны академия магии на острове Таннед, лес Брокилон и королевский дворец Цинтры.

Напомним, стала известна дата начала съемок долгожданной фэнтези-саги "Ведьмак" от Netflix.

Больше новостей о: Netflix Ведьмак

Архив
Новости
США планируют операцию на Ближнем Востоке: Иран назвал это бесполезным 12:04
Под Борисполем сгорело 10 гектаров пшеницы 11:49
Зеленский поручил Луценко, Авакову, Князеву и Грицаку через 3 дня доложить о ходе расследования убийства Шеремета 11:30
В Киеве за полгода случилось почти 20 тысяч ДТП 11:00
Мероприятие проходит на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого,. Фото: pravda.com.ua
В Киеве проходит акция "Кто убил Павла Шеремета" 10:44
больше новостей
Европу накроет аномальная жара до +40: синоптик дала прогноз на неделю и избирательный уикенд 06:01 Карта
После жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание: прогноз погоды 06:00 Карта
НАБУ проводит обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве 10:00
Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Фото: Страна
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента: он сел на галерке 22:38
Гриневич в июне получила премий и надбавок почти в пять раз больше оклада 06:15 Документ
больше новостей
Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Фото: Страна
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента: он сел на галерке 22:38
Ярош Зеленскому - "люстраторко" у вас не выросло, чтоб делать люстрацию 13:07
Охрана Порошенко организовала бегство судьи Чауса в Молдову, - экс-глава Нацполиции Винницы 19:55
Предыдущая власть так и не смогла подчинить себе Окружной админсуд Киева, - эксперты 13:33
Гриневич в июне получила премий и надбавок почти в пять раз больше оклада 06:15 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok