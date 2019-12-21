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21 грудня 2019, субота, 09:15 28
Верховна Рада і партії 2019-12-21T09:31:47+02:00
Українські Новини
На корпоративі одного з "слуг народу" ледь держащимся на ногах

На корпоративі одного з "слуг народу" ледь держащимся на ногах

Анна Рудык
Слуга народу, новорічний корпоратив

Вчора, 20 грудня, фракція "Слуга народу" відгуляла новорічний корпоратив у виставковому центрі "Парковий", і деякі депутати потрапили в об'єктиви камер в нетверезому стані, повідомляє "Страна".

Так, повідомляється, що один з депутатів - Сергій Литвиненко, ледь утримуючи рівновагу, провітрювався на свіжому повітрі під час корпоративу.

"Народний депутат від "Слуги народу" депутат Сергій Литвиненко насилу тримаючись на ногах вийшов на вулицю провітритися, - йдеться в повідомленні Телеграм-каналу.

Відео опублікував телеграм-канал "Політика Країни".

Наголошується, що Сергій Литвиненко - нардеп-мажоритарник з Рівненської області. У минулому директор спиртзаводу.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ повідомляли, що в столичному нічному клубі ввечері в п'ятницю почався корпоратив "Слуг народу".

Тим часом новорічний корпоратив "Слуг народу", Офісу президента і Кабміну обійдеться в мільйон гривень.

А в кінці 2018 року фракція БПП відгуляла новорічний корпоратив у центрі Києва.

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