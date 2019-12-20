В столичном ночном клубе начался корпоратив "Слуг народа", - СМИ

Депутаты фракции "Слуги народа" подтягиваются на новогоднюю вечеринку, которая началась в 20:00 в ночном клубе CHI, что на Парковой дороге, 16. Об этом сообщает "Страна".

Отмечается, что место проведения корпоратива - это бывшая вертолетная площадка Януковича.

Клуб уже закрыт на спецобслуживание. Внутрь него пропускают только по удостоверениям депутата. Прибывших проверяют по спискам.

По информации издания, в CHI пригласили около 500 человек. Ожидается, что на праздник приедут президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Богдан с замами Андреем Смирновым и Кириллом Тимошенко, а также премьер-министр Алексей Гончарук.



На вечеринке будут выступать звезды, среди которых певица Тина Кароль и Jerry Heil. По словам корреспондента, ведущая мероприятия - Катя Осадчая.



Как сообщали Українські Новини, новогодний корпоратив "Слуг народа", Офиса президента и Кабмина обойдется в миллион гривен.



По словам Корниенко, финансировать вечеринку будут спонсоры партии, то есть предприниматели, которые жертвуют партии финансы на их работу.