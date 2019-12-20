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20 декабря 2019, пятница, 20:23 904
Общество 2019-12-20T20:25:02+02:00
Українські Новини
В столичном ночном клубе начался корпоратив "Слуг народа", - СМИ

В столичном ночном клубе начался корпоратив "Слуг народа", - СМИ

Валерия Драгомирова
Кабмин, Офис президента, Слуга народа, Корпоратив
Корпоратив. Фото:
Корпоратив. Фото: "Страна"

Депутаты фракции "Слуги народа" подтягиваются на новогоднюю вечеринку, которая началась в 20:00 в ночном клубе CHI, что на Парковой дороге, 16. Об этом сообщает "Страна".

Отмечается, что место проведения корпоратива - это бывшая вертолетная площадка Януковича.

Клуб уже закрыт на спецобслуживание. Внутрь него пропускают только по удостоверениям депутата. Прибывших проверяют по спискам.

По информации издания, в CHI пригласили около 500 человек. Ожидается, что на праздник приедут президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Богдан с замами Андреем Смирновым и Кириллом Тимошенко, а также премьер-министр Алексей Гончарук.


На вечеринке будут выступать звезды, среди которых певица Тина Кароль и Jerry Heil. По словам корреспондента, ведущая мероприятия - Катя Осадчая.

Как сообщали Українські Новини, новогодний корпоратив "Слуг народа", Офиса президента и Кабмина обойдется в миллион гривен. 

По словам Корниенко, финансировать вечеринку будут спонсоры партии, то есть предприниматели, которые жертвуют партии финансы на их работу.

Больше новостей о: Кабмин Офис президента Слуга народа Корпоратив

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