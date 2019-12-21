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21 грудня 2019, субота, 08:50 4
Америка 2019-12-21T08:59:30+02:00
Українські Новини
Трамп підписав військовий бюджет США на 2020 з виділенням Україні $300 млн

Трамп підписав військовий бюджет США на 2020 з виділенням Україні $300 млн

Анна Рудык
Дональд Трамп, військовий бюджет США, Фінансова допомога Україні
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет держави на 2020 рік, згідно з яким передбачена фінансова військова допомога для України в розмірі 300 млн доларів. Про це повідомляє The Hill.

Так, повідомляється, що Україні повинні надати ракети для системи берегової охорони.

Також зазначається, що проти РФ будуть введені санкції за газопроводи "Північний потік - 2" і "Турецький потік". Також у документі йдеться про обмеження прямого співробітництва з Росією у військовій сфері.

В сумі оборонний бюджет США дорівнює 738 млрд доларів, 71,5 млрд доларів з яких виділені на продовження військових операцій в Афганістані, Сирії, Ємені та боротьбу з тероризмом в інших країнах.

Як повідомляли Українські Новини, на засіданні ввечері 18 грудня (за київським часом – в ніч на 19 грудня) Палата представників Конгресу США схвалила обидві статті звинувачення в рамках процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа.

Раніше Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України для перемоги на виборах-2020.

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