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  • Після виплати "Газпромом" $3 млрд Україна відмовиться від інших претензій щодо транзиту
21 грудня 2019, субота, 00:17 10
Політика 2019-12-21T02:30:02+02:00
Українські Новини
Після виплати "Газпромом" $3 млрд Україна відмовиться від інших претензій щодо транзиту

Після виплати "Газпромом" $3 млрд Україна відмовиться від інших претензій щодо транзиту

Юрій Дощатов
газові переговори, Транзит газу через Україну, транзит газу

Після виплати компанією "Газпром" (Росія) близько 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу Україна відмовиться від інших претензій до компанії "Газпром" (Росія) щодо відшкодування коштів, пов'язаних з наданням послуг з транзиту. При цьому Україна і Росія домовилися про транзит газу на 5 років.

Про це Українським Новинам повідомило джерело, обізнане про результати тристоронніх переговорів з газових питань.

За його словами, така домовленість була досягнута в ході переговорів, що пройшли в Мінську (Білорусь) 20 грудня.

"Росія виплатить 3 млрд доларів, а Україна, в свою чергу, відкличе всі інші претензії", - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляли Українські Новини, тристоронні переговори щодо транзиту російського газу через територію України в країни Європейського Союзу до 2020 року продовжилися у п'ятницю, 20 грудня, в Мінську (Білорусь).

За їхніми результатами Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.

Під час "нормандської" зустрічі Президент Володимир Зеленський і Президент Росії Володимир Путін обговорили продовження транзиту газу через Україну і відновлення прямих поставок російського газу в Україну.

Також за результатом двосторонніх переговорів Президент зазначив, що питання укладення нового договору на транзит газу розблоковано.

6 липня 2018 "Нафтогаз" подав позов в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом з "Газпромом" і попередньо оцінював свої грошові вимоги в 11,58 млрд доларів, не рахуючи відсотків.

У листопаді 2018 року Верховний суд України відхилив скаргу "Газпрому" за штрафу АМКУ в розмірі 172 млрд гривень.

У жовтні 2017 року Господарський суд Києва дозволив стягнути 172 млрд гривень накладеного Антимонопольним комітетом штрафу та пені, поширивши стягнення на все майно компанії "Газпром".

5 жовтня 2016 року АМКУ звернувся до суду з вимогою стягнути з "Газпрому" штраф та пеню в сумарному розмірі близько 172 млрд гривень.

22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму 85,966 млрд гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу.

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