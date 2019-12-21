"Газпром" заплатить "Нафтогазу" близько $3 млрд до 2020

Компанія "Газпром" (Росія) заплатить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" близько 3 млрд доларів за рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма до кінця 2019 року. Крім того, Україна і Росія домовилися про транзит газу на 5 років.

Про це Українським Новинам повідомило джерело, обізнане про результати тристоронніх переговорів з газових питань.

За його данними, така домовленість була досягнута в ході переговорів, що пройшли в Мінську (Білорусь) 20 грудня.

"Є домовленість, що Росія заплатить майже 3 млрд доларів за рішенням арбітражу Стокгольма, причому ще до кінця поточного року", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляли Українські Новини, тристоронні переговори щодо транзиту російського газу через територію України в країни Європейського Союзу до 2020 року продовжилися у п'ятницю, 20 грудня, в Мінську (Білорусь).

За їхніми результатами Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.

Під час "нормандської" зустрічі Президент Володимир Зеленський і Президент Росії Володимир Путін обговорили продовження транзиту газу через Україну і відновлення прямих поставок російського газу в Україну.

При цьому Зеленський виключає укладення нового контракту з транзиту газу на один рік, розраховуючи на довгострокову угоду.

Також за результатом двосторонніх переговорів Зеленський зазначив, що питання укладення нового договору на транзит газу розблоковано.

Наприкінці листопада виконавчий директор групи національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що Росія підтверджує обговорення можливості виплати компанією "Газпром" 3 млрд доларів за рішеннями Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма газом.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" про компенсацію 4,63 млрд доларів за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі "Газпром" повинен заплатити 2,82 млрд доларів на користь НАКу.