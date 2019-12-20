Будемо мати транзитний контракт на вигідних для України умовах, - помічник Зеленського

Помічник Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що транзитний контракт з Росією буде на вигідних для України умовах. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Веземо додому дуже хороші новини: сьогодні представники України разом із заступником голови Європейської комісії та Російської Федерації досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України. Будемо мати транзитний контракт на вигідних для України умовах", - написав Єрмак.

Він зазначив, що всі деталі і подробиці будуть оприлюднені 21 грудня на брифінгу міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля і виконавчого директора Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, який відбудеться в Офісі Президента.



Як повідомляли Українські Новини, тристоронні переговори щодо транзиту російського газу через територію України в країни Європейського Союзу до 2020 року продовжилися у п'ятницю, 20 грудня, в Мінську (Білорусь).



За їхніми результатами Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.



Під час "нормандської" зустрічі Президент Володимир Зеленський і Президент Росії Володимир Путін обговорили продовження транзиту газу через Україну і відновлення прямих поставок російського газу в Україну.