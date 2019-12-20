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20 грудня 2019, пʼятниця, 22:53 8
Суспільство 2019-12-20T23:30:02+02:00
Українські Новини
Поліція припинила діяльність 5,3 тис. гральних закладів

Поліція припинила діяльність 5,3 тис. гральних закладів

Валерия Драгомирова
Нацполіція, Арсен Аваков, гральний бізнес, Закриття грального бізнесу
Лотерея. Фото: minfin.com.ua
Лотерея. Фото: minfin.com.ua

Поліція припинила діяльність майже 5,3 тис. гральних закладів по всій Україні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Згідно йому, у відповідності з постановою Кабінету Міністрів дорученням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова поліція проводить масштабну операцію з протидії незаконному гральному бізнесу.

Начальник управління департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Олександр Околіт повідомив, що з цією метою створені мобільні групи.

На даний момент, за його словами, існує 715 таких груп.

"У державі налічувалося всього близько 5300 незаконних гральних закладів, у тому числі і лотереї, які відтепер постановою Кабінету Міністрів втратили можливість працювати в законному полі. Також мова йде і про букмекерські контори, казино та інші гральні заклади", - сказав Околіт.

Вказується, що з минулої ночі поліцейські виявили 179 закладів, де надавалися послуги грального бізнесу і вилучили в незаконних закладах обладнання на суму близько 50 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив Нацполіції з 16:00 п'ятниці припинити функціонування гральних закладів.

Також ЗМІ повідомили, що у Києві та Одесі закриті гральні зали.

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