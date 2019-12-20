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20 грудня 2019, пʼятниця, 22:04 15
Зовнішня політика 2019-12-20T22:18:15+02:00
Українські Новини
Росія і Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну

Росія і Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну

Валерия Драгомирова
Росія-Україна, Газ, Транзит газу через Україну
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Росія і Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Про це йдеться в повідомленні російського агентства ТАСС з посиланням на представника компанії "Газпром" (Росія), передають Українські Новини.

"Російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог", - сказав журналістам представник "Газпрому".


Повідомляється, що переговори щодо транзиту газу проходили з 15:30 за московським часом за закритими дверима на території стрілецько-спортивного центру туристичного комплексу "Сябри", який знаходиться приблизно в 20 км від Мінська (Білорусь).

За повідомленням прес-служби Офісу Президента у Facebook, подробиці будуть повідомлені 21 грудня на брифінгу міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля і виконавчого директора Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, який відбудеться в Офісі Президента.

Як повідомляли Українські Новини, на "нормандській зустрічі" в Парижі Путін і Зеленський домовилися про транзит газу.

Раніше Коболєв заявляв, що ціна на газ може збільшитися в два рази в разі припинення транзиту.

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