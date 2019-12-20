Росія і Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну

Росія і Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Про це йдеться в повідомленні російського агентства ТАСС з посиланням на представника компанії "Газпром" (Росія), передають Українські Новини.

"Російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог", - сказав журналістам представник "Газпрому".



Повідомляється, що переговори щодо транзиту газу проходили з 15:30 за московським часом за закритими дверима на території стрілецько-спортивного центру туристичного комплексу "Сябри", який знаходиться приблизно в 20 км від Мінська (Білорусь).

За повідомленням прес-служби Офісу Президента у Facebook, подробиці будуть повідомлені 21 грудня на брифінгу міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля і виконавчого директора Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, який відбудеться в Офісі Президента.



Як повідомляли Українські Новини, на "нормандській зустрічі" в Парижі Путін і Зеленський домовилися про транзит газу.



Раніше Коболєв заявляв, що ціна на газ може збільшитися в два рази в разі припинення транзиту.