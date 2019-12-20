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20 грудня 2019, пʼятниця, 21:22 8
Суспільство 2019-12-20T21:32:56+02:00
Українські Новини
Шістеро людей продовжують лікування в лікарнях після пожежі в одеському коледжі

Шістеро людей продовжують лікування в лікарнях після пожежі в одеському коледжі

Валерия Драгомирова
постраждалі, Одеса, Одеський коледж, пожежа
Пожежа в Одесі. Фото: Думська
Пожежа в Одесі. Фото: Думська

6 осіб продовжують лікування в лікарнях після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу станом на 20 грудня.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Одеської міської ради.

"У лікарнях Одеси продовжують отримувати лікування шестеро постраждалих в результаті пожежі на вулиці Троїцькій. Департамент охорони здоров'я міськради забезпечив контроль якості надання медичної допомоги постраждалим. Всі постраждалі забезпечені необхідними діагностичними процедурами, у тому числі рентгенографією, комп'ютерною томографією, УЗД, ЕКГ, лабораторними дослідженнями", - повідомило відомство.

В результаті пожежі 16 людей загинули і 31 постраждали.

Як повідомляли Українські Новини, загоряння в Одеському коледжі сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів.

Володимир Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в одеському коледжі. А Кабінет Міністрів створив комісію з розслідування пожежі в одеському коледжі і доручив їй відзвітувати про результати до 20 грудня.

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