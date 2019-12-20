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20 грудня 2019, пʼятниця, 19:36 17
Силові структури 2019-12-20T19:37:46+02:00
Українські Новини
Екс-депутатові Ради Полякову повідомили про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києв

Екс-депутатові Ради Полякову повідомили про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві

Валерия Драгомирова
НАБУ, САП, підозра, Максим Поляков
Максим Поляков
Максим Поляков

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили колишньому депутату Верховної Ради Максиму Полякову (фракція "Народний Фронт") про підозру у незаконному отриманні 367 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.

За даними прес-служби НАБУ, яка не вказує прізвище екс-депутата, йому повідомили про підозру у незаконному отриманні 367 тис. гривень компенсації з державного бюджету на оплату житла шляхом зловживання службовим становищем.

Дії особи кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу. За даними слідства, протягом лютого 2018 - серпня 2019 колишній народний обранець отримав з державного бюджету компенсацію витрат за найм номеру в готелі "Київ" у зв'язку з тим, що він нібито не мав власного житла в столиці.

Проте детективи встановили, що власне житло в столиці у депутата було, і він свідомо приховав цей факт.

Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП почали в лютому 2018 року. Відзначається, що Поляков також звинувачується за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу у так званій "бурштиновій справі".

Як повідомляли Українські Новини, екс-депутату Ради Сольвару (БПП) повідомили про підозру в незаконному отриманні 361 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві.

Крім того, суд обрав Сольвару запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 370 тис. гривень.

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