Авакову нагадали, як він обіцяв закрити всі гральні автомати та казино 5 років тому

Після того, як міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив Національній поліції з 16:00 п'ятниці, 20 грудня, припинити функціонування гральних закладів, блогери і журналісти нагадали йому про пост за 2014 рік, в якому він вже обіцяв закрити всі подібні заклади.

Свій пост про закриття казино та ігрових салонів під виглядом лотерей Аваков написав ще 8 грудня 2014 року.

"МВС зупинить функціонування всіх гральних (лотерейних) салонів і клубів у Києві, а потім і по всій країні у найближчі дні. Міліція більше не буде ні суддею, ні сторожем всіх хитромудрих сумнівних схем грально-лотерейників, через систему незрозумілих довідок, експертиз і рішень судів, по суті - провідних ігрову діяльність. Набридли конфлікти і компроміси, за якими стоять величезні гроші, поточні повз бюджет. Набридло безсистемне латання дірок", - писав тоді міністр.

Цей пост активно почали шерить 20 грудня 2019 року.

"Ну нарешті))) (2014 рік, якщо що... Все нове — це добре забуте старе", - прокоментував блогер Сергій Наумович.

"До речі про закрытиях ігрових залів. Мабуть, у 2014 році Арсен Борисович обмежився тільки постом фейсбук", - йдеться в повідомленні на сторінці "Та Ти Шо" в Facebook.

Як повідомляли Українські Новини,20 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук в соціальній мережі Facebook повідомив, що Кабмін заборонив гральний бізнес під виглядом держлотерей.

Раніше Володимир Зеленський пропонував побудувати український "Лас-Вегас", де будуть продавати "секс за гроші".