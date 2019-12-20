Інвалідам війни ввели безкоштовну медичну допомогу: де не потрібно платити за лікування

Людина з інвалідністю. Фото: pixabay

Людина з інвалідністю. Фото: pixabay

Верховна Рада ввела надання безкоштовної медичної допомоги для інвалідів війни в лікарнях Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ.

За ухвалення законопроекту №1198 в цілому проголосували 323 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом передбачено надання безкоштовної медичної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни у закладах охорони здоров'я Міністерства оборони, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерства внутрішніх справ, інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Так, на безкоштовну медичну допомогу в таких установах можуть претендувати особи з числа учасників бойових дій на території інших держав, військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) Збройних сил України, правоохоронних органів, учасників військових формувань, утворених відповідно до законів України, в тому числі добровольців антитерористичної операції, осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у ході участі в АТО, добровольці та волонтери АТО.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

Як повідомляли Українські Новини, Рада надала статус добровольцям АТО до закону про суверенітет Донбасу.

Також стало відомо про те, як добровольцям отримати статус учасника бойових дій.