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05 декабря 2019, четверг, 06:45 601
Силовые структуры 2019-12-05T06:45:02+02:00
Українські Новини
Соцгарантии как у ветеранов: как добровольцам получить статус участника боевых действий

Соцгарантии как у ветеранов: как добровольцам получить статус участника боевых действий

Варвара Горобець
Участники АТО, Добровольцы, Статус участника боевых действий, Льготы участникам АТО, льготы УБД, УБД
Удостоверение добровольца. Фото: tribuna.pl.ua
Удостоверение добровольца. Фото: tribuna.pl.ua

Статус участника боевых действий антитеррористической операции (АТО) получат 3 тыс. участников добровольческих формирований "Добровольческий украинский корпус", "Украинская добровольческая армия" и батальона "ОУН", после того, как Верховная Рада ввела соответственный механизм. Теперь добровольцы могут рассчитывать на льготы, которые есть у военных, и получить их по новым правилам. О том, кто претендует на соцгарантии, в среду рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда и координатор Службы социальной защиты добровольцев Анастасия Рымарь, передают Українськi Новини.

"Принятие законопроекта 2045-1 предоставит возможность более 3 тыс. ветеранов-добровольцев получить в будущем все социальные гарантии, которые есть в Украине для ветеранов", - отметила министр.

При этом, по словам Рымарь, нормы закона будут распространяться на добровольческие формирования, которые не вошли в официальные структуры, которых на сегодняшний день 3: Добровольческий украинский корпус, Украинская добровольческая армия и батальон "ОУН".

Для получения статуса участника боевых действий добровольцу необходимо будет подать 3 свидетельства от бойцов, которые уже имеют такой статус или инвалидов войны - тех, кто был в составе официальных формирований и могут подтвердить и нотариально заверить непосредственное участие данного добровольца в боевых действиях в районе проведения АТО.

Как сообщали Українськi Новини, статус участника боевых действий получат добровольцы АТО до вступления в силу закона об обеспечении суверенитета на Донбассе.

В 2018 году льготы участников антитеррористической операции распространили на участников операции Объединенных сил.

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