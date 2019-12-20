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20 грудня 2019, пʼятниця, 15:21 10
Економіка 2019-12-20T16:00:02+02:00
Українські Новини
Разумков доручив агрокомитету розглянути поправки до закону про запуск ринку землі

Разумков доручив агрокомитету розглянути поправки до закону про запуск ринку землі

Елизавета Кесельман
Ринок землі, агрокомітет, Дмитро Разумков, поправки у законі
Разумков Дмитро. Фото: facebook
Разумков Дмитро. Фото: facebook

Після того, як співголова фракції Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко пообіцяв продовжити боротьбу проти ринку землі, голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив комітету з питань аграрної та земельної політики провести засідання для розгляду поправок до законопроекту №2178-10 про запуск ринку землі 26-28 грудня, 2, 3, 6, 8-10 січня. Про це він повідомив в ході засідання парламенту, передають Українські Новини.

"Даю доручення комітету з питань аграрної та земельної політики провести засідання комітету 26, 27, 28 грудня 2019 року і 2, 3, 6, 8, 9, 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій, що надійшли до 2-го читання до законопроекту №2178-10", - сказав Разумков.

Спікер зазначив, що дане рішення було обговорено з усіма фракціями і групами.

Як повідомляли Українські Новини, 13 листопада Рада прийняла в 1-му читанні законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 року.

Також міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що земельний кадастр готовий до відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення, хоча його наповненість не становить 100%.

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