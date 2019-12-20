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  • На Хрещатику невідомі напали на поліцейських, бризкали газом та влаштували бійку
20 грудня 2019, пʼятниця, 13:14 7
Події 2019-12-20T14:04:47+02:00
Українські Новини
На Хрещатику невідомі напали на поліцейських, бризкали газом та влаштували бійку

На Хрещатику невідомі напали на поліцейських, бризкали газом та влаштували бійку

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Побиття поліцейських

4 правоохоронців постраждали із-за конфлікту на вул. Хрещатик у Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

"Сьогодні на вулиці Хрещатик до співробітникам поліції під час несення служби підійшла група агресивно налаштованих осіб. Вони стали нецензурно виражатися, в результаті чого виник конфлікт. У відповідь на вимоги поліцейських припинити правопорушення молоді люди застосували сльозогінний газ і влаштували бійку", - сказано в ньому.

Для припинення протиправних дій молодих людей поліція у відповідь використовувала сльозогінний газ і один з поліцейських зробив попереджувальний постріл у повітря.

В даний час до управління поліції доставлено 8 учасників події для встановлення їх особистих даних, дачі пояснень та з'ясування обставин події.

Четверо поліцейських звернулися за медичною допомогою.

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.

Після першочергової перевірки дій правопорушників буде дана правова кваліфікація.

Як повідомляли Українські Новини, 23 правоохоронця постраждали через масові заворушення в ході акцій протесту біля Верховної Ради 17 грудня.

У центрі Києва зберігаються посилені заходи безпеки.

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