На Хрещатику невідомі напали на поліцейських, бризкали газом та влаштували бійку

4 правоохоронців постраждали із-за конфлікту на вул. Хрещатик у Києві. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини. "Сьогодні на вулиці Хрещатик до співробітникам поліції під час несення служби підійшла група агресивно налаштованих осіб. Вони стали нецензурно виражатися, в результаті чого виник конфлікт. У відповідь на вимоги поліцейських припинити правопорушення молоді люди застосували сльозогінний газ і влаштували бійку", - сказано в ньому. Для припинення протиправних дій молодих людей поліція у відповідь використовувала сльозогінний газ і один з поліцейських зробив попереджувальний постріл у повітря. В даний час до управління поліції доставлено 8 учасників події для встановлення їх особистих даних, дачі пояснень та з'ясування обставин події. Четверо поліцейських звернулися за медичною допомогою. Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Після першочергової перевірки дій правопорушників буде дана правова кваліфікація. Як повідомляли Українські Новини, 23 правоохоронця постраждали через масові заворушення в ході акцій протесту біля Верховної Ради 17 грудня. У центрі Києва зберігаються посилені заходи безпеки.