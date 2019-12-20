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20 грудня 2019, пʼятниця, 11:42 12
Суспільство 2019-12-20T12:38:30+02:00
Українські Новини
Директор FlixBus в Україні заявив, що українці недооцінюють свої дороги

Директор FlixBus в Україні заявив, що українці недооцінюють свої дороги

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
FlixBus, Дороги, Українські дороги
Дорога. Фото: pixabay.com
Дорога. Фото: pixabay.com

Якість доріг в Україні приблизно таке ж, як в Румунії, Сербії, Болгарії, Балканських країнах. Про це повідомив керуючий директор FlixBus в Польщі та Україні Міхал Леман інтерв'ю Українським Новинам

"Українці недооцінюють якість своїх доріг. Якість доріг в Україні приблизно таке ж, як в Румунії, Сербії, Болгарії, Балканських країнах. Ми говоримо про дороги між великими містами. Я розумію, що дороги між маленькими населеними пунктами - це інша справа, але в цілому якість прийнятне і воно буде рости", - заявив Леман.

Він зазначив, що за оцінкою Світового економічного форуму (щорічна доповідь Global Competitiveness report), Україна досягла рівня розвитку дорожньої інфраструктури Польщі у 2013 році.

За словами Лемана, основне побажання до нормативної бази, яка регулює транспорт в Україні, - це лібералізація ринку, полегшення доступу перевізників для відкриття нових ліній, як внутрішніх, так і міжнародних, і створення умов для конкуренції.

Як повідомляли Українські Новини, офіційно FlixBus вийшла на український ринок в червні.

З серпня компанія співпрацює з турецькою компанією-перевізником Gunsel, з грудня - з компанією Regabus.

FlixBus працює в 30 країнах і обслуговує 2 500 напрямків.

В 2019 на дороги в Україні вирішили витратити на 28,4% більше.

Також Зеленський підписав закон про безпеку українських доріг.

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