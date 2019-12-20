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20 грудня 2019, пʼятниця, 11:45 24
Судова влада 2019-12-20T14:00:03+02:00
Українські Новини
Суд переніс розгляд апеляції підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко на 24 грудня

Суд переніс розгляд апеляції підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко на 24 грудня

Елизавета Драбкина
Київський апеляційний суд, вбивство Павла Шеремета, справа Шеремета, Юлія Кузьменко
Юлія Кузьменко Фото: Українська правда
Юлія Кузьменко Фото: Українська правда

Київський апеляційний суд переніс на 24 грудня розгляд апеляції на арешт без права внесення застави підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Таке рішення суд прийняв у четвер, передають Українські Новини.

Розгляд апеляційної скарги перенесли, оскільки судді не встигли ознайомитися з матеріалами справи.

Крім того, на засідання не з'явилися прокурори.

У свою чергу Кузьменко та її адвокат наполягали на перерві на кілька годин для прибуття прокурорів і ознайомлення суддів з ділом, а не на перенесення апеляції.

"Я не поїду звідси, поки не буде засідання... Я маю право на це засідання", - заявила Кузьменко.

У свою чергу адвокат Владислав Добош повідомив Українським Новинам, що розраховує на продовження засідання.

Люди, які прийшли підтримати Кузьменко, заявили, що будуть блокувати вихід із залу для того, щоб конвоїри не вивели Кузьменко.

Її адвокат Владислав Добош заявив, що буде дзвонити генеральному прокурору Руслану Рябошапці у зв'язку з даною ситуацією.

Як повідомляли Українські Новини, суд переніс розгляд апеляції на арешт без права внесення застави для підозрюваного у вбивстві Шеремета Андрія Антоненко на 23 грудня.

13 грудня Печерський районний суд Києва заарештував Кузьменко без права внесення до 8 лютого 2020 року.

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