Приватбанк проти Коломойського і Боголюбова: подробиці нового позову в Ізраїлі

Після того як Приватбанк ініціював судовий розгляд, юристи звинуватили колишніх власників банку у відмиванні коштів в особливо великих розмірах в Ізраїлі.

Про подробиці нового позову Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову повідомляє "НВ Бізнес".

Згідно з позовом, Коломойський і Боголюбов провели великі нелегальні транскордонні операції. У заяві Приватбанку указалано, що вони приховували грошові перекази протягом багатьох років значних сум на банківський рахунок в ізраїльському Дисконт Банку на користь фіктивної компанії Святий Іоанн (оригінальна назва St. John Ltd, зареєстрована на о. Джерсі).

За даними Приватбанку, колишні власники сприяли тому, щоб банк надавав велику кількість корпоративних кредитів у величезних сумах і імовірно в законних бізнес-цілях. Кредитні кошти зараховувалися на банківські рахунки компаній у банку в Україні або його філії на Кіпрі, а після кошти переводилися з рук в руки для "відмивання" через систему банківських рахунків фіктивних компаній, які також перебували під контролем Коломойського і Боголюбова.

Щодо зв'язку між шахрайських дій, описаних в позові, з Дисконтом банком, як заявляє ПриватБанк в позові, сума у розмірі $1,2 млрд була переведена в Ізраїль з допомогою тривалої серії окремих переказів, які систематично здійснювалися у 2007-2011 роках на банківський рахунок компанії St John.

Вказується, що ці кошти були переведені на банківський рахунок фіктивної компанії St John у філії Дисконт банку в Хайфі, за документами, які виявилися фіктивними. Згідно з позовом Приватбанку, це чисте відмивання грошей і шахрайські дії, сумнівні грошові перекази, які повинні були запідозрити в Дисконт банку.

Як повідомляли Українські Новини, Олексій Гончарук заявив, що немає ніяких підстав для повернення Приватбанку колишнім власникам.

У березні Зеленський заявив, що Коломойський і Боголюбовов повинні повернути Приватбанку $2,5 млрд.