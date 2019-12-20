Кабмін передумав будувати аеропорт Омеляна

Кабінет Міністрів відмовився від намірів щодо будівництва нового аеропорту "Придніпров'я" у Дніпропетровській області.

Про це йдеться в постанові уряду № 1010 від 4 грудня, передають Українські Новини.

Згідно йому, Кабмін скасував постанову від 19 червня 2019 року "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проектування і будівництва аеропорту "Придніпров'я" у Дніпропетровській області".

Також уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених держбюджетом для проектування і будівництва аеродрому аеропорту "Дніпропетровськ".

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Кабінет Міністрів перерозподілив 200 млн гривень Державному агентству інфраструктурних проектів на проектування і будівництво нового аеропорту "Придніпров'я" у Дніпропетровській області.

Державний бюджет на 2019 рік передбачав виділення 200 млн гривень на будівництво нового аеропорту в селищі Солоне Дніпропетровської області.

За словами колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, будівництво аеропорту повинно було початися в 2019 році.