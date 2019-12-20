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20 грудня 2019, пʼятниця, 11:00 11
Судова влада 2019-12-20T11:45:01+02:00
Українські Новини
Суд допитає Кличка 24 грудня в якості свідка у справі про розстріли на Майдані

Суд допитає Кличка 24 грудня в якості свідка у справі про розстріли на Майдані

Елизавета Драбкина
Святошинский райсуд Киева, Допит, Євромайдан, Віталій Кличко
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Святошинський районний суд міста Києва 24 грудня допитає мера Києва, голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка в якості свідка у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час масових протестів у 2013-2014 роках.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

24 грудня об 11:30 відбудеться судове засідання у справі про вбивства громадян 20 лютого 2014 року під час Евромайдана.

Наголошується, що у справі триває допит свідків.

Зокрема, 24 грудня суд планує допитати в якості свідка Кличка.

Як повідомляли Українські Новини, 17 грудня в Святошинському районному суді Києва давала свідчення колишній міністр юстиції Олена Лукаш по справі про екс-беркутовців, яких звинувачують у розстрілі 49 осіб під час Евромайдана.

Блогер Анатолій Шарій на своєму каналі в відеохостингу Youtube опублікував повний відеозапис допиту Дмитра Липового у Генеральній прокуратурі України 24 січня 2018 року, де він зізнався, що давав зброю для стрільби в силовиків під час Евромайдану 20 лютого 2014 року.

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