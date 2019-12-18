Лидеры оппозиции в кабинете Януковича вели себя нежно и жаловались на майдановцев, - Лукаш дала показания в суде по делу о Майдане

Лидеры оппозиции в кабинете Януковича вели себя нежно и жаловались на майдановцев, - Лукаш дала показания в су

17 декабря, в Святошинском районном суде Киева давала показания бывший министр юстиции Елена Лукаш по делу об экс-беркутовцах, которых обвиняют в расстреле 49 человек во время Евромайдана, информирует портал strana.ua. Как сообщили репортеры, допрос Елены Лукаш длился более трех часов.

Елена Лукаш рассказала, что была членом группы по мирному урегулированию кризиса, связанного с событиями на Майдане 2014 года. Также она ответила на ряд вопросов защиты обвиняемых и представителей обвинения в лице прокуроров Генеральной прокуратуры Украины.

Свою речь Лукаш начала с цитирования закона "Об амнистии", который был подписан экс-и.о. президента Украины Александром Турчиновым в феврале 2014 года. Лукаш отметила, что в этом законе отсутствует термин "мирные акции протеста", что свидетельствует о том, что предмет изучения - не "мирные", а "массовые акции протеста".

Также экс-министр юстиции рассказала, что тогдашние представители Майдана (Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок) регулярно приходили в Администрацию президента Януковича на множество встреч, на которых обсуждали урегулирование протеста на Майдане.

"Также они неоднократно приходили на частные встречи к Януковичу. Исключением не были и Петр Порошенко, Александр Турчинов, Юрий Луценко. Все представители Майдана приходили к Януковичу и предлагали свои варианты перемирия", - заявил Лукаш.

Она также отметила, что представители Майдана "на ковре" у Януковича вели себя "нежно и многообещающе".

"Они часто жаловались на майдановцев, говорили, что не могут их контролировать, рассказывали, какие они плохие. А когда выходили на площадь, то говорили, что плохие мы (представители власти времен Януковича - Ред.) и призывали людей к радикальным действиям", - сообщила Елена Лукаш.

Экс-министр добавила, что представители Майдана на переговоры всегда ходили вместе, так как не доверяли друг другу и боялись, что кто-то из них может договориться с Януковичем в одиночку.

Кроме того, Елена Лукаш вспомнила о нескольких договоренностях о мирном урегулировании и подписании так называемого Меморандума между оппозицией и тогдашней властью.

"Этот проект назывался "Широкий компромисс", в который входила амнистия для протестующих. Но ничем это не закончилось. Оппозиция не сдерживала обещания, данные на переговорах. Каждую неделю происходило какое-то ЧП, которое возбуждало протестное настроение: кому-то ухо отрезали, кого-то избили", - вспомнила Лукаш.

На вопрос адвоката экс-беркутовца Олега Янишевского - Стефана Решко, знала ли Лукаш, что готовится операция по "зачистке" на Майдане Независимости в период с 18 по 20 февраля 2014 года, Лукаш ответила, что не имела отношения к организации подобных операций: "Я знала, что подобная операция обсуждалась в связи с угрозой массового убийства людей из-за Дома профсоюзов. Александр Якименко (тогда был главой СБУ - Ред.) часто говорил, что нужно делать операцию, так как, по их информации, на Майдане была химическая лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ".

Также Лукаш рассказала, что отношение Януковича к силовому варианту наведения правопорядка было очень негативным. "Янукович часто говорил, что мирные протестующие на Майдане должны отделиться от экстремистских групп. Среди экстремистов работали сотрудники секретных служб, и власть знала, что их можно побороть, но Янукович был против применения силы", - утверждает она.

Большинство вопросов со стороны обвинения в лице прокурора ГПУ Игоря Земскова касались приостановления подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К примеру, прокурор спросил у Елены Лукаш, почему она подписала договор о приостановлении подписания ассоциации с ЕС. На что Елена объяснила, что Кабмин, - это коллегиальный орган, каждое решение которого обязан подписывать министр юстиции, несмотря на то, согласен он с этим решением или нет.

"Я подписывала миллион документов. Решения Кабмина визируют три министерства: Министерство финансов, Минэкономики и Минюст", - добавила экс-чиновница.

Другие вопросы касались того, имела ли отношение Лукаш к применению силы к протестующим со стороны правоохранительных органов.

"Нет, я не знала, и на совещаниях, где такие решения принимались, если они принимались, я не присутствовала", - прозвучал ответ экс-министра.

В ходе допроса Елены Лукаш прокуроры упомянули экс-главу Администрации президента Януковича, Андрея Портнова. У Елены Лукаш спросили, предлагал ли Портнов президенту Януковичу силовой вариант разгона Майдана? На что она ответила, что Портнов занимался судебной реформой.

Отвечая на вопрос прокурора об отставке тогдашнего премьер-министра Николая Азарова, Елена Лукаш сказала, что это было сделано для урегулирования конфликта и снижения протестных настроений: "Мы тогда сказали, чтобы нас всех уволили, если мы не справились со своей работой в части подписания соглашения об ассоциации с ЕС".