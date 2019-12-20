Головний держінспектор Харківської митниці отримав підозру від ГБР

Державне бюро розслідувань повідомило головному державному інспектору Харківської митниці Державної фіскальної служби про підозру у зловживанні службовим становищем.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що митник, діючи в інтересах юридичної особи-імпортера, вніс в офіційну базу даних недостовірні відомості про класифікацію обладнання для обробки деревини.

Наголошується, що, завдяки діям інспектора, власник товару розмитнив його за пільговою ставкою ввізного мита.

В результаті дій митника державний бюджет недоотримав податки в сумі понад 500 тис. гривень.

Попередня кваліфікація - 2 ч. ст. 364 (зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Держбюро розслідувань повідомило про підозру 5 топ-чиновників Міноборони в закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар".

Також у вересні ДБР почало розслідувати недбалість митників, пропустили колишню дружину голови Національної поліції Сергія Князєва Вікторію Князєву з незадекларованими 650 тис. євро через кордон з Польщею.