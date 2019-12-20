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20 грудня 2019, пʼятниця, 10:42 6
Силові структури 2019-12-20T11:07:22+02:00
Українські Новини
Головний держінспектор Харківської митниці отримав підозру від ГБР

Головний держінспектор Харківської митниці отримав підозру від ГБР

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
ДБР, Митниця

Державне бюро розслідувань повідомило головному державному інспектору Харківської митниці Державної фіскальної служби про підозру у зловживанні службовим становищем.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що митник, діючи в інтересах юридичної особи-імпортера, вніс в офіційну базу даних недостовірні відомості про класифікацію обладнання для обробки деревини.

Наголошується, що, завдяки діям інспектора, власник товару розмитнив його за пільговою ставкою ввізного мита.

В результаті дій митника державний бюджет недоотримав податки в сумі понад 500 тис. гривень.

Попередня кваліфікація - 2 ч. ст. 364 (зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Держбюро розслідувань повідомило про підозру 5 топ-чиновників Міноборони в закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар".

Також у вересні ДБР почало розслідувати недбалість митників, пропустили колишню дружину голови Національної поліції Сергія Князєва Вікторію Князєву з незадекларованими 650 тис. євро через кордон з Польщею.

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