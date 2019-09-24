ГБР открыло дело против таможенников, пропустивших экс-жену Князева с незадекларированными 650 тыс. евро

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследовать халатность таможенников, пропустивших бывшую жену главы Национальной полиции Сергея Князева Викторию Князеву с незадекларированными 650 тыс. евро через границу с Польшей.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР, передают Українськi Новини.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Львове начали досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками Львовской таможни.

ГБР открыло дело по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

В сообщении ГБР сказано, что из-за халатности работников таможни, Князевой, еще двум гражданам Украины и одному гражданину Хорватии удалось провезти незадекларированные деньги через государственную границу Украины.

Польские правоохранители задержали их и изъяли деньги.

При этом задержанные без проблем прошли досмотр на украинском пункте пропуска.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура.

Таможенникам грозит от 2 до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с возможным штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов.

Как сообщали Українськi Новини, польские таможенники задержали бывшую жену главы Нацполиции Украины Сергея Князева Викторию, которая вместе с еще тремя людьми перевозила в автомобиле незадекларированную крупную сумму денег - 650 тысяч евро.

Сергей Князев прокомментировал новости о задержании его бывшей жены польскими пограничниками.