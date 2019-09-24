ГБР открыло дело против таможенников, пропустивших экс-жену Князева с незадекларированными 650 тыс. евро

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследовать халатность таможенников, пропустивших бывшую жену главы Национальной полиции Сергея Князева Викторию Князеву с незадекларированными 650 тыс. евро через границу с Польшей.\r\nОб этом говорится в сообщении на сайте ГБР, передают Українськi Новини.\r\nСледователи теруправления Государственного бюро расследований в Львове начали досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками Львовской таможни.\r\nГБР открыло дело по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ сообщении ГБР сказано, что из-за халатности работников таможни, Князевой, еще двум гражданам Украины и одному гражданину Хорватии удалось провезти незадекларированные деньги через государственную границу Украины.\r\nПольские правоохранители задержали их и изъяли деньги.\r\nПри этом задержанные без проблем прошли досмотр на украинском пункте пропуска.\r\nПроцессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТаможенникам грозит от 2 до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с возможным штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, польские таможенники задержали бывшую жену главы Нацполиции Украины Сергея Князева Викторию, которая вместе с еще тремя людьми перевозила в автомобиле незадекларированную крупную сумму денег - 650 тысяч евро.\r\nСергей Князев прокомментировал новости о задержании его бывшей жены польскими пограничниками.