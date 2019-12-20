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20 грудня 2019, пʼятниця, 08:29 20
Суспільство 2019-12-20T10:02:51+02:00
Українські Новини
Україну накриє туман, рятувальники оголосили перший рівень небезпеки

Україну накриє туман, рятувальники оголосили перший рівень небезпеки

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Туман в Києві, Туман в Україні

В Україні на п'ятницю, 20 грудня, 1 рівень небезпеки через густий туман, з-за чого буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах.

Про це повідомили в прес-службі ДСНС.

"20 грудня в Україні, крім сходу, вночі і вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)", - зазначили рятувальники.

Також попередження про туман оголосили в столичному регіоні.

"20 грудня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)", - додали в Гідрометцентрі по Києву та Київській області.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

  1. знизити швидкість руху;
  2. за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  3. тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  4. при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  5. уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляли Українські Новини, вперші в історії температура в Києві підскочила до рекордних 15 градусів в грудні.

Тим часом в Україну прийшли антициклон Sarena і атмосферний фронт, які різко змінили погоду в країні і попередні прогнози синоптиків.

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