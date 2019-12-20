Україну накриє туман, рятувальники оголосили перший рівень небезпеки

В Україні на п'ятницю, 20 грудня, 1 рівень небезпеки через густий туман, з-за чого буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах.

Про це повідомили в прес-службі ДСНС.

"20 грудня в Україні, крім сходу, вночі і вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)", - зазначили рятувальники.

Також попередження про туман оголосили в столичному регіоні.

"20 грудня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)", - додали в Гідрометцентрі по Києву та Київській області.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху; за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляли Українські Новини, вперші в історії температура в Києві підскочила до рекордних 15 градусів в грудні.

Тим часом в Україну прийшли антициклон Sarena і атмосферний фронт, які різко змінили погоду в країні і попередні прогнози синоптиків.