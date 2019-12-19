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19 грудня 2019, четвер, 23:25 4
Суспільство 2019-12-19T23:45:57+02:00
Українські Новини
Аномальне тепло змінить похолодання: прогноз синоптиків на п'ятницю

Аномальне тепло змінить похолодання: прогноз синоптиків на п'ятницю

Анна Рудык
Прогноз погоди, погода в Києві, погода в Карпатах, погода в Одесі
Зима. Фото: pixabay.com
Зима. Фото: pixabay.com

20 грудня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, вдень +4...+6 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень +4...+11 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі -1...+4 градуси, вдень +6...+11 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +7...+9 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, удень +8...+10 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, удень +8...+10 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень +2...+8 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...-4 градуси, вдень +2...+9 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +2...+7 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень +3...+9 градусів; в Одеській області вночі 0...+5 градусів, вдень +7...+12 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +5...+10 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +2...+4 градуси, вдень +9...+11 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, вперше в історії температура в Києві підскочила до рекордних 15 градусів в грудні.

Тим часом в Україну прийшли антициклон Sarena і атмосферний фронт, які різко змінили погоду в країні і попередні прогнози синоптиків.

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