Україна і Росія досягли принципової угоди з транзиту газу, - Шефчович

Віцепрезидент Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович заявляє, що Україна і Росія досягли принципової угоди щодо транзиту російського газу через територію України до Європи з 1 січня 2020 року.

Про це Марош Шефчович повідомив під час брифінгу за підсумками тристоронніх переговорів у Берліні (Німеччина) 19 грудня, передають Українські Новини.

"Це був дуже довгий день і довгі переговори. Я хотів би подякувати міністру енергетики Німеччини за допомогу в досягненні принципової домовленості", - сказав він.

Також Марош Шефчович додав, що було досягнуто принципової домовленості по всіх ключових елементах у питанні транзиту газу, що є гарною новиною для України, Росії та Європи.

При цьому він додав, що деталі будуть відомі пізніше, після обговорення цього питання 20 грудня в столицях України й Росії та схвалення деталей перед офіційним підписанням договору про транзит.

Як повідомляли Українські Новини, Оржель заявив, що Росія і Україна близькі до підписання фінальних договорів з транзиту газу.

Також Путін хоче продовжити транзит газу через Україну.