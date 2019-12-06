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06 декабря 2019, пятница, 12:25 828
Политика 2019-12-06T13:00:02+02:00
Українські Новини
Без лицензирования по международным стандартам, легализация азартных игр потеряет смысл, - СМИ

Без лицензирования по международным стандартам, легализация азартных игр потеряет смысл, - СМИ

Тимофей Борзенко
Лицензирование, Игорный бизнес, Стандартизация, Законопроект, Азарные игры

Отсутствие лицензирования игрового оборудования по международным стандартам нивелирует весь смысл легализации игорного бизнеса. Из всех предложенных законопроектов, этот механизм предусмотрен только в альтернативном проекте №2285-2, авторами которого выступили Роман Мулик и Вадим Струневич. Об этом говорится в статье "Легализация игорного бизнеса: конструктив или профанация?", опубликованной на сайте издания "Delo.ua". 

"Отдельно стоит остановиться на положении, требующем лицензировать все игровое оборудование по международным стандартам. Это требование обеспечит контроль над казино и игровыми клубами и заставить их придерживаться "честной игры", так как международная стандартизация игрового оборудования не позволит владельцам вмешиваться в работу и подстраивать результаты", - говорится в статье. 

В издании также подчеркнули, что в версии закона о легализации игорного бизнеса, предложенном Кабинетом министров, этот механизм отсутствует. 

"Этот пункт четко прописан в только в альтернативном законопроекте №2285-2. Ни в правительственном, ни в других предложенных проектах закона этого нет", - отмечает издание. 

В публикации также приводится мнение политического эксперта Кирилла Молчанова, который отметил, что отсутствие механизма лицензирования по международным стандартам нивелирует весь смысл легализации игорного бизнеса. 

"Легализация казино без международной стандартизации станет лишь очередным "пшиком". Вместо прозрачного и регулируемого рынка игровых услуг, мы получим хаос. Без этого, манипулировать выигрышами и просто обманывать игроков игровые клубы смогут, как сейчас говорят, "в два клика". Без лицензирования, от "честной игры" не остается даже названия", - цитирует эксперта "Delo.ua". 

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