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10 декабря 2019, вторник, 12:40 1026
Общество 2019-12-10T12:41:05+02:00
Українські Новини
Легализация игорного бизнеса принесет в госбюджет миллиарды гривен ежегодно, - Визиров

Легализация игорного бизнеса принесет в госбюджет миллиарды гривен ежегодно, - Визиров

Босак Сергей
Борис Визиров, Игорный бизнес, Легализация, Президент, Зеленский, Кабмин, Госбюджет
Борис Визиров.
Борис Визиров.

До запрета в 2009 году игорный бизнес приносил в казну государства около 3-4 миллиардов гривен ежегодно. Если вывести этот бизнес из тени, урегулировать его и контролировать должным образом, это пойдет на пользу государству, уверен эксперт в сфере финансов и госуправления Борис Визиров.

Об этом он заявил в интервью Українським Новинам.

Визиров считает, что сейчас необходимо найти способы вернуть игорный бизнес в рамки закона и взымать положенные налоги, пополняя государственную казну.

"Необходимо не только урегулировать эту деятельность, но и решить смежные проблемы - и социальные, и коррупцию в органах надзора и в рядах правоохранительных органах. Государство также должно обеспечить экономическую и бытовую безопасность бизнеса", - прокомментировал Визиров.

По его словам, примерные обороты игорного бизнеса, уже 10 лет работающего в тени, можно оценить в 2-3 миллиарда долларов в год. Но до 2009 года он работал по четко пописанным лицензионным условиям, а суммы, поступающие в госбюджет с уплаты таких лицензий, исчислялись 3-4 миллиардами гривен ежегодно.

"За 10 лет мы потеряли гораздо больше, чем 40 миллиардов гривен дохода в госбюджет. Государство потеряло рабочие места, систему контроля над этой сферой деятельности в целом. Государству не выгодно терять контроль над такими прибыльными сферами", - подчеркнул Визиров.

Он также отмечает, что сейчас по легализации игорных заведений есть два законопроекта – один от Кабмина, второй – альтернативный (депутатская инициатива). В них предполагается разместить игорные клубы при определенных гостиницах.

Ограничения предлагается ввести по количеству лицензий на тот или иной вид деятельности. Определены примерные суммы, которые собираются взымать с владельцев игорного бизнеса.

Но, по мнению Визирова, можно добавить к этому еще один пункт - механизм контроля над игроками. В мировой практике этот вопрос решают, через регистрацию игрока перед допуском к игровому залу. Регистрация – это один из способов борьбы с незадекларированными доходами, отмыванием денег и теневым оборотом.

Касательно идеи создания отдельных игорных зон за пределами населенных пунктов – так называемых «лас-вегасов», то, считает Визиров, она имеет право на существование. Но есть нюансы.

"Вопрос в том, готова ли Украина в условиях конфликта, аннексии, нестабильной ситуации, отсутствия безопасности выделить целую зону для игорного бизнеса? Сначала нужно создать там необходимую инфраструктуру: дороги, аэропорты... пока в Украине нет территорий с уже готовой инфраструктурой. Чтобы у нас появились крупные операторы, нам нужно обустроить территории. Тогда мы сможем сказать, что вот, мы создали площадку, а от вас ждем инвестиций на игорное заведение. И это большие деньги, миллиарды", - резюмировал Визиров.

Как сообщали Українські Новини, без лицензирования по международным стандартам, легализация азартных игр потеряет смысл.

 

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