Рада ввела реєстр педофілів: хто зможе отримати до нього доступ

Верховна Рада ввела реєстр педофілів з доступом для правоохоронців та співробітників навчальних закладів.

За ухвалення законопроекту №0887 в цілому проголосували 325 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські новини.

Закон запроваджує Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх, і посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканності.

Доступ до реєстру отримають правоохоронці.

Право на отримання інформації про факт перебування конкретної особи в реєстрі мають керівники дошкільних навчальних закладів, середніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров'я або інших установ, зобов'язаних здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати їм послуги медичного, навчального та соціального характеру, при прийомі людини на роботу, а також керівники органів влади, місцевого самоврядування та особи, які бажають перевірити свою наявність у ньому.

Внесені до реєстру особи зобов'язані будуть повідомляти поліцію про зміну місця проживання і роботи.

Крім того, за зґвалтування неповнолітнього незалежно від згоди особи вводиться покарання 10-15 років в'язниці.

Повторне зґвалтування дитини карається 15 роками в'язниці або довічним ув'язненням.

Перед 2-м читанням були вилучені норми, які б дозволили застосовувати добровільну хімічну кастрацію щодо педофілів.

Як повідомляли Українські новини, правозахисники просять Зеленського ветувати закон про хімічну кастрацію за наругу над здоровим глуздом.

Раніше Рада ввела хімічну кастрацію педофілів і створила їх відкритий реєстр.