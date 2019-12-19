Рада дозволила повернути галицькому селу Андріївка своє ім'я, декомунізованому В'ятровичем в Мармузовичі

Колишній голова Українського інституту національної пам'яті, нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович повідомив, що вчора профільний комітет парламенту підтримав прохання жителів села Мармузовичи на Львівщині повернути населеного пункту колишня назва - Андріївка, яке замінили у зв'язку з декомунізацією. Про це В'ятрович написав у facebook.

За словами В'ятровича, село отримало назву на честь убитого в 1946 році комуністичного активіста Андрєєва.

"Соромно, що мої земляки галичани таким чином можуть запустити процес рекомунізації. Соромно, що члени громади на чолі зі священиком УГКЦ говорили, що назва села не має відношення до комуністів і походить від апостола Андрія. Завтра хтось захоче знову Дніпро перейменувати Дніпропетровськ - на честь апостола Петра", - зазначив В'ятрович.

Також міністр Кабміну Дубілет розповів як мешканці галицького села Андріївка приїхали в раду просити їх не декоммунизировать.

"У 2016 році в рамках декомунізації Інститут національної пам'яті перейменував село Андріївка в Мармузовичи. За інформацією Інституту, Андріївка в свій час була названа на честь комуніста Андрєєва. Жителі села з таким рішенням виявилися не згодні. Провели збори і одноголосно (320 голосів за, проти 0) вирішили, що потрібно перейменуватися тому. За словами мешканців, вони хочуть назвати село в честь Андрія Первозванного... І в результаті, майже одноголосно депутати проголосували за перейменування", - зазначив міністр.

Також депутат Ради Максим Бужанський розповів про цей випадок.

"Грянув закон про декомунізацію, і на Андріївку звалилося щастя. Її перейменували в Мармузовичи. Жити б в Мармузовичах і жити, але жителі чому то в них жити не хотіли. І хотіли знову жити в Андріївці. І щоб від них отъ@бались. Якщо можна. Вони приїхали на комітет і попросили про це. Встав представник Інституту Нацпам'яті і сказав, що робити цього ніяк не можна, бо це жахливе ЗЛО. І члени комітету ВР охоче проголосували за перейменування села назад в Андріївку, про що і розповів цю історію Дубілет", - заявив Бужанський.

Також раніше депутат Максим Бужанський від партії "Слуга народу" прокоментував демонтаж пам'ятника Жукову.

Раніше у Львівській області декомунізація села викликала хвилю протестів у місцевих жителів.