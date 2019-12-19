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19 грудня 2019, четвер, 20:05 5
ЗМІ 2019-12-19T20:10:42+02:00
Українські Новини
Коломойський очолив наглядову раду ТРК "Студія 1+1"

Коломойський очолив наглядову раду ТРК "Студія 1+1"

Анна Рудык
Ігор Коломойський, 1+1 Media Group, Телеканал 1+1
Коломойський. Фото: slovoidilo.ua
Коломойський. Фото: slovoidilo.ua

Головою правління і генеральним директором "1+1 Медіа" призначений директор напрямку платного телебачення і виконавчий директор медіагрупи Ярослав Пахольчук, Ігор Коломойський очолив наглядову раду ТОВ "ТРК "Студія 1+1".

Про це йдеться в повідомленні на сайті телеканалу, передають Українські Новини.

"1+1 Медіа" повідомляє про завершення процесу децентралізації і представляє оновлену структуру управління групою. Новим головою правління "1+1 Медіа" і генеральним директором "1+1 Медіа" призначений директор напрямку платного телебачення і виконавчий директор медіагрупи Ярослав Пахольчук. Олександр Ткаченко залишається почесним президентом "1+1 Медіа". Ігор Коломойський, як головний акціонер групи, очолить наглядову раду ТОВ "ТРК "Студія 1+1", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, в поточний склад колегіального органу - правління "1+1 Медіа", який був обраний і оголошений в серпні цього року, в якості незалежного члена увійшов комерційний директор ТОВ "Глобал Медіа Груп" Валерій Варениця.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський порадив Порошенку "обережно висловлюватися" про "1+1" і пригрозив "розбором минулого".

Раніше новим гендиректором "1+1" замість Ткаченка став Мієнко.

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