Коломойський очолив наглядову раду ТРК "Студія 1+1"

Головою правління і генеральним директором "1+1 Медіа" призначений директор напрямку платного телебачення і виконавчий директор медіагрупи Ярослав Пахольчук, Ігор Коломойський очолив наглядову раду ТОВ "ТРК "Студія 1+1".

Про це йдеться в повідомленні на сайті телеканалу, передають Українські Новини.

"1+1 Медіа" повідомляє про завершення процесу децентралізації і представляє оновлену структуру управління групою. Новим головою правління "1+1 Медіа" і генеральним директором "1+1 Медіа" призначений директор напрямку платного телебачення і виконавчий директор медіагрупи Ярослав Пахольчук. Олександр Ткаченко залишається почесним президентом "1+1 Медіа". Ігор Коломойський, як головний акціонер групи, очолить наглядову раду ТОВ "ТРК "Студія 1+1", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, в поточний склад колегіального органу - правління "1+1 Медіа", який був обраний і оголошений в серпні цього року, в якості незалежного члена увійшов комерційний директор ТОВ "Глобал Медіа Груп" Валерій Варениця.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський порадив Порошенку "обережно висловлюватися" про "1+1" і пригрозив "розбором минулого".

Раніше новим гендиректором "1+1" замість Ткаченка став Мієнко.