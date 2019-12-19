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  • На Оболоні вибухнуло приміщення в школі, де була котельня
19 грудня 2019, четвер, 18:32 5
Події 2019-12-19T21:30:21+02:00
Українські Новини
На Оболоні вибухнуло приміщення в школі, де була котельня

На Оболоні вибухнуло приміщення в школі, де була котельня

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
вибух в Києві, вибух
Школа на Оболоні. Фото: Київ Оперативний
Школа на Оболоні. Фото: Київ Оперативний

У Києві на території школи №18 вибухнула будівля. Про це в четвер, 19 грудня, повідомляє Facebook Київ Оперативний.

Наголошується, що НП сталася 19 грудня у селищі Водогін в Оболонському районі столиці.

"В Оболонському районі міста Києва, в школі №18 (селище Водогін) вибухнула будівля, де знаходився котел. На щастя, ніхто не постраждав, але тепер школа залишиться без автономного опалення на невизначений термін", - говорилося в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Одесі сталася пожежа на території дитячого садка.

Раніше в Києві підірвали і пограбували "Ощадбанк": вулиця була усипана купюрами, оголошений план "Сирена".

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