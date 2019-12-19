На Оболоні вибухнуло приміщення в школі, де була котельня

Наголошується, що НП сталася 19 грудня у селищі Водогін в Оболонському районі столиці.

"В Оболонському районі міста Києва, в школі №18 (селище Водогін) вибухнула будівля, де знаходився котел. На щастя, ніхто не постраждав, але тепер школа залишиться без автономного опалення на невизначений термін", - говорилося в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Одесі сталася пожежа на території дитячого садка.

Раніше в Києві підірвали і пограбували "Ощадбанк": вулиця була усипана купюрами, оголошений план "Сирена".