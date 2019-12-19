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19 грудня 2019, четвер, 18:33 9
Силові структури 2019-12-19T19:45:01+02:00
Українські Новини
У СБУ заперечують працевлаштування скандального екс-прокурора ГПУ Кулика

У СБУ заперечують працевлаштування скандального екс-прокурора ГПУ Кулика

Анна Рудык
Костянтин Кулик, СБУ, Сергій Лещенко
Костянтин Кулик
Костянтин Кулик

Служба безпеки України заперечує працевлаштування колишнього прокурора Генеральної прокуратури Костянтина Кулика.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

"На даний момент запитувана вами особа в СБУ не працює", - йдеться у відповіді.

Інша інформація не наводиться.

Раніше екс-депутат Ради Сергій Лещенко повідомив, що Кулик працевлаштовується і оформлює документи в СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, зкандальный екс-прокурор ГПУ Кулик купив старий Mercedes за 48 тис. гривень.

Раніше суд не зміг закрити справу проти Кулика через скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик за час розслідування проти нього про можливе незаконне збагачення офіційно запрацював в органах прокуратури 1 240 394 гривні.

Також колишній генеральний прокурор Юрій Луценко знизив прокурора Генпрокуратури Костянтина Кулика до начальника четвертого відділу процесуального керівництва другого управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних злочинів, підслідних Державного бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних виробництвах

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