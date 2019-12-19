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19 грудня 2019, четвер, 17:00 12
Податки 2019-12-19T17:10:15+02:00
Українські Новини
Мінекономіки хоче ввести єдиний мінімальний податок за землю для агровиробників

Мінекономіки хоче ввести єдиний мінімальний податок за землю для агровиробників

Таня Войтюк
Мінекономіки, Володимир Зеленський, Ринок землі, податки
Оброблене поле
Оброблене поле

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, яке раніше пояснило чому при зростанні гривні ціни не зменшуються, виступає за введення єдиного мінімального податку за кожен 1 га землі для виробників аграрної продукції.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький в ході земельної прес-марафону, передають Українські Новини.

"У мене є гарна новина для прозорих сумлінних аграрних виробників - величина оподаткування не буде змінюватися. Але у мене є погана новина для тіньових фермерів та аграрних виробників, в принципі тіньового бізнесу, яка говорить про те, що їм доведеться платити податки... Ідея запровадити єдину мінімальну сплату з кожного гектара", - сказав він.

За словами Висоцького, на даний момент обсяг тіньової обробки земель становить 35-40%.

Зазначається, що гроші від цього податку будуть спрямовані в місцеві бюджети, що, імовірно, збільшить загальні надходження на 13 млрд гривень в рік.

На даний момент Податковий кодекс передбачає сплати земельного податку - обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних паїв, а також постійних землекористувачів, базою для якого є нормативно-грошова оцінка.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський виступає за обмеження концентрації земель сільськогосподарського призначення для фіз - або юросіб до 10 тис. га.

Нагадаємо, Кабмін схвалив план здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі землі.

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