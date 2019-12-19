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19 грудня 2019, четвер, 16:28 11
Судова влада 2019-12-19T17:00:02+02:00
Українські Новини
Суд скасував Продану повідомлення про підозру у відмиванні грошей

Суд скасував Продану повідомлення про підозру у відмиванні грошей

Таня Войтюк
Мирослав Продан, Суд, ДБР, ДФС
Мирослав Продан
Мирослав Продан

Суд скасував колишньому виконуючому обов'язки голови Державної фіскальної служби (ДФС) Мирославу Продану, нерухомість якого заарештували в січні за підозрою у незаконному збагаченні, повідомлення про підозру у відмиванні 89 млн гривень.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

18 жовтня Печерський районний суд задовольнив відповідну скаргу адвоката Продана і скасував підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу. На це рішення була подана апеляційна скарга, проте 5 грудня Київський апеляційний суд залишив рішення Печерського суду без змін.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження проти прокурорів САП за фактом фальсифікації матеріалів слідства у справі екс-керівника ДФС Мирослава Продана.

Раніше суд продовжив зобов'язання Продана до 14 квітня.

САП підтвердила, що Продану дозволили виїзд за кордон і зняли електронний браслет стеження.

Продану повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

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