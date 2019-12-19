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Українські Новини
Штрафи за "євробляхи" знову відклали до наступного року

Штрафи за "євробляхи" знову відклали до наступного року

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Євробляхи, Штрафи за євробляхи
Євробляхи. Фото: stockworld.com.ua
Євробляхи. Фото: stockworld.com.ua

Верховна Рада відтермінувала введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 2020 року.

За прийняття в цілому законопроекту №2288 проголосували 285 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документ доповнює розділ ХХ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України новим пунктом 95 про фактичне призупинення дії нових санкцій, передбачених частинами четвертою - шостою статті 470 і четвертої - шостої статті 481 МКУ, та встановлення тимчасово, до 31 грудня 2019 включно, максимального розміру санкцій за правопорушення, передбачені зазначеною статтею, який існував до введення нових санкцій згідно із Законом № 2612-VIII (штраф у розмірі 500 і 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно), з можливістю ретроспективного застосування цієї норми до правопорушень, вчиненим з дати набрання чинності Закону № 2612-VIII (22 серпня 2019) до 31 грудня 2019 року включно.

Тим часом у жовтні 2019 року порівняно з жовтнем 2018 року імпорт вживаних автомобілів збільшився в 2,3 рази до 27 тис. одиниць.

А податки при розмитненні "євроблях" тепер можна розрахувати онлайн.

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