Приватбанк ініціював судовий розгляд у суді Тель-Авіва проти колишніх власників

Приватбанк ініціював судовий розгляд в Окружному суді Тель-Авіва (Ізраїль) проти колишніх власників банку на 600 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

"Вчора банком було ініційовано нове судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів. Сума позову становить 600 млн доларів", - йдеться в ньому.

Також, за підсумками подальшого аналізу, Приватбанк збільшив суму позовних вимог в Канцлерском суді штату Делавер (США), подавши до суду доповнене позовну заяву.

Крім того, повідомляється, що Приватбанк продовжує підготовку до слухання по суті свого позовної заяви проти колишніх власників банку та інших осіб на суму понад 3 млрд доларів (включаючи проценти) у Високому Суді Англії і Уельсу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Олексій Гончарук заявив, що немає ніяких підстав для повернення Приватбанку колишнім власникам.

У березні Зеленський заявив, що Коломойський і Боголюбовов мають повернути Приватбанку $2,5 млрд.