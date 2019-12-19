Люди Порошенка платили за публікацію позитивних матеріалів про свою діяльність, - ЗМІ

Оточення колишнього президента Петра Порошенка регулярно сплачувало за публікації ЗМІ і блогерам для дискредитації політичних опонентів і формування позитивного іміджу своєї діяльності.

Про це повідомляє Hromadske із посиланням на материіали видання Kyiv Post.

Водночас, у коментарі виданню всі, хто погодився прокоментувати історію, заперечують це.

Документи — неофіційну медіастратегію Порошенка — було начебто знайдено в кабінеті Володимира Горковенка, колишнього завідувача відділу головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента. Видання стверджує, що отримав їх у середині листопада.

У документах описуються неофіційні інформаційні кампанії, які АП організовувала в 2015-2016 році, зокрема бюджети на розміщення замовних повідомлень на українських телеканалах, радіостанціях, друкованих виданнях і вебсайтах. Окрім того, з документів випливає, що оточення Порошенка намагалося заручитися підтримкою політичних експертів для поширення вигідних щодо п’ятого президента меседжів.

Зокрема, у вересні та жовтні 2015 року газета "Аргументи і факти" начебто отримала по 2100 доларів за публікацію двох статей. Так само розміщувалися матеріали і в таких виданнях, як "Сільські вісті", "Україна молода", "Газета по-українськи", "Комментарии", "Факты и комментарии" та "Сегодня".

Згідно з документами, під час місцевих виборів у жовтні 2015 року АП начебто витратила 1,1 млн доларів на розміщення замовних матеріалів у семи популярних радіостанціях.

Один із документів описує інформаційну кампанію травня 2016 року, спрямовану на формування позитивного іміджу заступника глави АП Віталія Ковальчука, якого було призначено представником Порошенка в Кабінеті Міністрів. Йшлося про розміщення позитивних матеріалів на "8-10 ключових вебсайтах", зокрема "Інтерфакс-Україна", УНІАН, LB.ua, "Цензор.нет", "Главком", "Depo.ua" та "РБК-Україна".

Також там згадуються Вадим Карасьов, Володимир Фесенко і Андрій Золотарьов, які начебто працювали з АП і мали позитивно прокоментувати призначення Ковальчука. У коментарі Kyiv Post Карасьов заперечив факт подібної співпраці, тоді як Фесенко і Золотарьов його підтвердили, втім відмовилися розкривати подробиці.

Kyiv Post також наводить подробиці формування мережі блогерів на підтримку Порошенка, за якою стояла агенція Postmen, а також радник президента Юрій Бірюков і колишній міністр інформаційної політики України Юрій Стець. Частині блогерів платили, частина працювала на добровільних засадах. Свою діяльність вони координували через Facebook-групу "Життя тварин", створену у 2015 році Бірюковим.

У коментарі Kyiv Post політконсультантка Катерина Коваль підтвердила, що на запрошення одного із заступників глави Адміністрації Президента вона брала участь в координації діяльності блогерів для покращення іміджу Порошенка. За словами Коваль, їм також платили десь 1500 доларів на місяць, однак вона не знає, звідки бралися кошти. Політконсультантка також заявила, що до цієї схеми були причетні Бірюков і Стець — перший це заперечив, інший відмовився від коментарів.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура засекретила всю інформацію за кримінальним провадженням щодо колишнього президента Петра Порошенка, а також інформацію щодо проекту підозри, який був переданий до Генпрокуратури Державним бюро розслідувань.

Тим часом директор Госбюро розслідувань Роман Труба заявив, що не виключає, що справи, в яких фігурує Порошенко будуть зупинені, якщо виконуючим обов'язки директора ДБР буде призначений представник Генеральної прокуратури.