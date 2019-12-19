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19 грудня 2019, четвер, 09:20 32
Верховна Рада і партії 2019-12-19T12:00:03+02:00
Українські Новини
Виборчий кодекс, комунальні послуги та гральний бізнес: що сьогодні розгляне Рада

Виборчий кодекс, комунальні послуги та гральний бізнес: що сьогодні розгляне Рада

Таня Войтюк
Верховна Рада, Виборчий кодекс, гральний бізнес, комунальні послуги, Рада
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер розгляне проект Виборчого кодексу №0978, який у серпні підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій, з пропозиціями Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Першими на порядку вказано законопроєкти №2490-1 про приведення закону про Національну комісію держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) у відповідність із Конституцією, №2288 про відтермінування штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації в 2-му читанні та проєкт Виборчого кодексу №0978.

Рада розгляне в 1-му читанні законопроєкти №2513 про визначення понять "злодій в законі" та "злочинне співтовариство", №2285 про держрегулювання грального бізнесу, №2432 про відновлення акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз", №0979 про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту з пропозиціями президента, №2284 про спрощення інвестування, у 2-му читанні - №2240 про врегулювання видобутку бурштину, №2148 про штрафи за неперсональное голосування депутатом Ради.

Далі парламент розгляне в 1-му читанні законопроєкт №2247 про військові звання, у 2-му читанні №0887 про запровадження реєстру педофілів, №2457 щодо трансплантації органів, №2428 про вжиття заходів щодо захисту здоров'я, №2336 про фінансування партій.

Крім того, на порядку вказано ратифікації міжнародних угод - законопроєкти №0007 з Нідерландами про продовження співпраці в розслідуванні катастрофи літака Malaysia Airlines в 2014 році, №0012 - з Німеччиною про створення місцевих бюро GIZ GmbH, №0013 - про приєднання України до EURIMAGES, № 0014 і №0015 - про фінансування українських проєктів Європейським інвестбанком.

Як повідомляли Українські Новини, 18 грудня Зеленський підписав закон про верифікацію пенсій з новими правками.

Нагадаємо, що 12 грудня Рада прийняла за основу законопроект "Про захист прав і законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності", який буде забороняти колекторам погрожувати боржникам.

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