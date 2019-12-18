Зла і нервова, а "пости" висмоктує з каре: Тищенко обсипав Геращенко "компліментами"

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко назвав депутата від партії "Європейська солідарність" Ірину Геращенко "злою і нервовою". Про це Тищенко заявив інтерв'ю "Стране".

Так, журналіст, ставлячи питання про скандали, в яких "засвітився" Тищенко за період депутатства, згадав Ірину Геращенко, яка назвала поведінку "слуги народу" хамською.

"Знаєте, Геращенко давно працює в парламенті. А я недавно. Тому я вирішив запитати, чому вона поводиться не як парламентарій, а постійно шукає якісь неприємності. Мені відповіли: "Микола, не звертай уваги. Про Геращенко в Раді говорять або добре, або нічого", - сказав Тищенко.

Тищенко заявив, що так про Геращенко кажуть в її ж партії.

"В її партії сказали. А я просто запитав, чому деякі пости висмоктуються з каре ... З каре, з голови. Геращенко весь час зла і нервова, хоча блондинка. Зазвичай блондинки не такі. Знаєте, Ірина як принцеса на горошині, помітить горошину навіть під 12 матрацами. Кажуть, що вона спить на трьох матрацах ... Щоб встромляти в нього голки. Знаєте, є ляльки вуду, а у Ірини Геращенко є матраци-вуду. Вона малює жертву на матраці і працює у нього голки. Це не моє міркування, це реальні чутки. Ми їй хочемо новий матрац подарувати", - додав Тищенко.

Коли журналіст зробив висновок, що Тищенко сильно образився на Геращенко, він став це заперечувати.

"На жінку? Ніколи. Я можу довести. Щодня вітаюся з нею, але вона зі мною через раз, під настрій", - підкреслив депутат.

Як повідомляли Українські Новини, Тищенко знайшов собі нову розвагу у Раді.

А раніше Тищенко в Раді дивно поводився і ховався за колоною.