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18 грудня 2019, середа, 23:55 9
Верховна Рада і партії 2019-12-19T01:15:01+02:00
Українські Новини
Зла і нервова, а "пости" висмоктує з каре: Тищенко обсипав Геращенко "компліментами"

Зла і нервова, а "пости" висмоктує з каре: Тищенко обсипав Геращенко "компліментами"

Анна Рудык
Микола Тищенко, Ірина Геращенко, Верховна Рада
Микола Тищенко
Микола Тищенко

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко назвав депутата від партії "Європейська солідарність" Ірину Геращенко "злою і нервовою". Про це Тищенко заявив інтерв'ю "Стране".

Так, журналіст, ставлячи питання про скандали, в яких "засвітився" Тищенко за період депутатства, згадав Ірину Геращенко, яка назвала поведінку "слуги народу" хамською.

"Знаєте, Геращенко давно працює в парламенті. А я недавно. Тому я вирішив запитати, чому вона поводиться не як парламентарій, а постійно шукає якісь неприємності. Мені відповіли: "Микола, не звертай уваги. Про Геращенко в Раді говорять або добре, або нічого", - сказав Тищенко.

Тищенко заявив, що так про Геращенко кажуть в її ж партії.

"В її партії сказали. А я просто запитав, чому деякі пости висмоктуються з каре ... З каре, з голови. Геращенко весь час зла і нервова, хоча блондинка. Зазвичай блондинки не такі. Знаєте, Ірина як принцеса на горошині, помітить горошину навіть під 12 матрацами. Кажуть, що вона спить на трьох матрацах ... Щоб встромляти в нього голки. Знаєте, є ляльки вуду, а у Ірини Геращенко є матраци-вуду. Вона малює жертву на матраці і працює у нього голки. Це не моє міркування, це реальні чутки. Ми їй хочемо новий матрац подарувати", - додав Тищенко.

Коли журналіст зробив висновок, що Тищенко сильно образився на Геращенко, він став це заперечувати.

"На жінку? Ніколи. Я можу довести. Щодня вітаюся з нею, але вона зі мною через раз, під настрій", - підкреслив депутат.

Як повідомляли Українські Новини, Тищенко знайшов собі нову розвагу у Раді.

А раніше Тищенко в Раді дивно поводився і ховався за колоною.

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