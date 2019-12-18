Тимошенко пафосно кидається папірцями, а Кива штовхається: в Раді нова бійка через ринок землі

Сьогодні, 18 грудня, під час засідання аграрного комітету Верховної Ради з розгляду законопроекту про купівлю-продаж землі, почалася бійка. Про це повідомляє Страна.

Так, повідомляється, що голова комітету Микола Сольський хотів розглядати поправки до упору - до самого ранку, поки все не розглянуть, щоб вже завтра внести законопроект в зал. Однак депутати фракцій "Батьківщини" та "Опозиційної платформи - За життя" заблокували його місце, відштовхнувши "слуг народу", і стали вимагати оголосити перерву.

Наголошується, що серед блокувальників знаходяться Ілля Кива, Нестор Шуфрич, Наталія Королевська і Юлія Тимошенко.

Сольський оголосив перерву і пішов з залу.

В якийсь момент депутати почали стукати по столу і кричати "Ганьба!". Потім вони почали штовхатися. Ківа був на передньому краї. Тимошенко в цей час розкидала папери зі столу.

Як повідомляли Українські Новини, "свободівці" побили "слугу народу": у Раді сталася бійка через ринок землі.

Також раніше Ляшко влаштував бійку з Герусом в Борисполі, захищаючи бізнес Ахметова, після чого "Слуга народу" вирішила направити Геруса на тренінг з дзюдо.