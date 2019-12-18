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18 грудня 2019, середа, 21:09 4
Силові структури 2019-12-18T21:45:01+02:00
Українські Новини
На Донбасі під час обстрілу загинув місцевий житель

На Донбасі під час обстрілу загинув місцевий житель

Анна Рудык
війна на Донбасі, Ситуація в зоні ООС, поранений український військовий
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у середу, 18 грудня, 1 поранений військовослужбовець.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

ротягом поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 4 рази. Противник обстріляв українські підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики 1 раз обстріляли українські позиції біля Новолуганского.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил біля Водяного, Березового і Мар'їнки.

В результаті обстрілу 1 військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Також у Мар'їнці в результаті обстрілу був поранений місцевий житель, який по дорозі до лікарні помер.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики не припиняють обстріли на Донбасі: 17 грудня був поранений воїн ЗСУ.

Також бойовики 8 раз обстріляли позиції сил ООС 14 грудня, 1 військовий загинув і 2 поранені.

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