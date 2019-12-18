Україна втратить близько 2% ВВП у разі неукладення договору про транзит газу, - Льовочкін

"Опозиційна платформа – За життя" вважає, що українська влада повинна підписати угоди по газу і транзиту з "Газпромом".

Про це заявив народний депутат Сергій Льовочкін ефірі телеканалу "Росія-1".

"Можливе непродовження транзитного контракту – це абсолютний економічний нонсенс. Україна є традиційним транзитером газу. За останні 6 років, з 2014 року, Україна транзитувала 478 млрд кубометрів газу і заробила на цьому більше 14 млрд доларів. Ми не можемо дозволити собі втратити таке джерело доходів – приблизно 2,5 млрд доларів на рік. При розмірі економіки в $154 млрд (це розрахунковий показник ВВП України в 2019 році) потенційні втрати становлять близько 2%", – заявив Сергій Льовочкін.

Також потрібно відновити прямі поставки газу, вважає політик.

"З 2014-го по кінець 2019 року – Україна імпортувала близько 85 млрд кубометрів газу. Таким чином, якщо ми проаналізуємо з точки зору пропозиції, яке звучало від російського імпортера газу в Україну РАО «Газпром», про те, що ціна російського газу могла б бути на 25% нижчою, ніж ціна на газ в Європі, то нехитрим математичним розрахунком ми отримуємо обсяг в 21 млрд кубометрів, які Україна в грошовому еквіваленті могла б заощадити", – сказав він.

За словами народного депутата, "Опозиційна платформа – За життя" завжди стояла на позиції відновлення економічного співробітництва з Російською Федерацією, і в першу чергу – в енергетичній сфері.

"Я вважаю, що українська влада повинна відкинути політичні амбіції і зробити все для того, щоб отримати паливо з Російської Федерації, яке на 25% конкурентніше за пропозицію, яку має український НАК «Нафтогаз» з європейських країн за так званим реверсом. Тому що за ці 6 років середній імпорт становив 14 млрд кубометрів, і 21 млрд – це півтора року економії, які могли б у вигляді грошей не піти з кишень звичайних громадян і бізнесу, який на ці гроші міг би розвиватися і платити податки", – резюмував Сергій Льовочкін.

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