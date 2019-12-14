Платформа Бойко обвинила команду Президента в срыве мирного процесса

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников в недавнем интервью заявил, что на Парижской встрече никаких документов подписано не было.

Об этом сказано в заявлении Оппозиционной платформы - За жизнь.

"После того, как международное сообщество и страна уже несколько недель живет ожиданием мира, такое заявление выглядит особенно предательским и циничным. Наносящим тяжелый удар по дальнейшим переговорам.

После встречи лидеров стран Нормандской четверки было опубликовано совместное заявление, которое было размещено и на сайте Президента Украины. Весь мир видел, как Президент Украины публично заявил о взятых обязательствах, закрепленных в коммюнике. Однако со слов Резникова выходит, что в понимании власти ничего этого не было. Никто ничего не подписал, документов нет, и обязательств украинская власть выполнять не будет. Взятки гладки," - считают в Оппоблоке.

По мнению Оппоблока, симптоматично, что заявление одного из представителей Украины в ТКГ прозвучали на фоне других подобных высказываний представителей Зе-команды и самого Президента. "Представители власти все чаще говорят о пересмотре Минских соглашений. Они заявляют об отказе от прямого диалога с Донбассом, о своем нежелании проводить амнистию и предоставлять Донецку и Луганску особый статус. Владимир Зеленский постоянно акцентирует внимание на наличии плана "Б". Суть которого — построение "стены" и искусственное антиконституционное отделение Донбасса от Украины", - сообщается в заявлении.

По мнению представителей платформы, власть Президента Зеленского ничего не делает для достижения мира, отказывается от своих обязательств и осознанно ведет к срыву переговорного процесса.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не допустит срыва мирного урегулирования. Мы требуем незамедлительного начала работы Верховной Рады над имплементацией "Формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. А также над разработкой всего пакета законов, предусмотренного Минскими соглашениями. Соответствующие законопроекты наша фракция внесла впервые дни работы парламента и при наличии политической воли они могут быть доработаны и утверждены.

Мы также требуем введения в состав ТКГ и присутствия на подписании всех соглашений по урегулированию представителя Оппозиционной платформы - За жизнь, как единственной политической силы, которая стремится к миру. С двуличием власти пора заканчивать. Хватит держать украинских граждан за дураков! Оппозиция должна участвовать во всех консультациях и переговорах о мире", - заявили в Оппоблоке.

Также, в заявлении сказано, если за четыре месяца, предусмотренных в Парижском коммюнике, команда Президента Зеленского не будет прилагать усилий по политическому урегулированию конфликта на Донбассе, Оппоблок будет инициировать референдум о доверии.

"Власть, которая врет, манипулирует, не контролирует своих чиновников и не имеет политической воли, чтобы вернуть Украине мир должна уйти!", - заявили оппозиционные депутаты.